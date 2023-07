Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von Siloballen auf landwirtschaftlichem Anwesen

Bockhorn (ots)

Am 05.07.2023 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Brand in der Woppenkamper Straße in Bockhorn auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche gerieten gelagerte und mit Agrarfolie umfasste Quaderballen in Brand.

Die Ballen wurden durch die Feuerwehr auseinandergezogen und abgelöscht. Ein Übergreifen auf ein Gebäude im Nahbereich konnte verhindert werden.

Durch den Brand stieg eine tiefschwarze Rauchsäule auf, die durch die stürmische Witterung in Richtung Steinhausen zog.

Bislang liegen keine Hinweise auf eine Brandlegung vor, die Brandursachenermittlung dauert an.

Ein Gebäude- und Personenschaden entstand nicht. Der Schadenswert an den Heuballen kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell