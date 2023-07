Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Zetel (ots)

Am Dienstag, gegen 10:55 Uhr, kam es in der Blauhander Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Blauhander Straße aus Richtung Zetel kommend in Richtung Blauhand. Dabei bemerkte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 24-Jährige ihren Pkw verkehrsbedingt abgebremst hatte und einem einparkenden Fahrzeug ausweichen wollte. Durch den Zusammenstoß stieß der Pkw der 24-Jährigen gegen das einparkende Fahrzeug, geriet anschließend auf die Berme und überschlug sich. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

