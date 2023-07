POL-WHV: Sturmtief "Poly" beschäftigte die Polizei

Varel (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:20 Uhr, brach bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Varel, Lange Straße, ein. Während der Abwesenheit der Bewohner drang diese durch ein unverschlossenes Kellerfenster in das Haus ein und entwendete dort Bargeld und Zahlungskarten. Anschließend wurde das Tatobjekt durch eine Terrassentür verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

