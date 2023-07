Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung Verkehrsunfall mit Gefahrguttransporter

Feuerscheid (ots)

Am 03.07.2023 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrer eines Gefahrguttransporters auf der BAB 60. Der Transporter geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der BAB 60 ab und stürzte in den Straßengraben. Hierbei verlor er geladene Gasflaschen. Teilweise wurden diese beschädigt. Aktuell ist die BAB 60 zwischen der AS Prüm und der AS Waxweiler in beiden Richtungen voll gesperrt und ein größerer Feuerwehreinsatz zur Lagebewältigung läuft.

