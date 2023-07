POL-WHV: Neue Telefonnummer der Polizei Jever

Bockhorn (ots) - Am 05.07.2023 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Brand in der Woppenkamper Straße in Bockhorn auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche gerieten gelagerte und mit Agrarfolie umfasste Quaderballen in Brand. Die Ballen wurden durch die Feuerwehr auseinandergezogen und abgelöscht. Ein Übergreifen auf ein Gebäude im Nahbereich konnte verhindert werden. Durch den ...

