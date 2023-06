POL-HRO: Unfall an Rostocker Stadthalle - Mercedes fährt Treppe herunter

Rostock (ots) - Ein 30-Jähriger, der am vergangenen Abend nach dem Baden in der Ostsee vermisst wurde, konnte gegen 11:10 Uhr des heutigen Mittwochs nur noch tot geborgen werden. Der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann war in der Nacht von seinen Freunden vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht mehr an Land kam. Daraufhin wurde eine großangelegte Suche der Polizeiinspektion Rostock, der Wasserschutzpolizei und ...

