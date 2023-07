Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 05.07.23, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Posener Straße 99 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein geparkter schwarzer Audi wurde durch einen silberfarbenen Pkw, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht fuhr, beim Rückwärtsfahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Der Schaden beträgt ca. 4500 Euro. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

