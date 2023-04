Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Linz für den Zeitraum 01.04.-02.04.23

Neuwied (ots)

In der Nacht zum 01.04.23 fuhr ein 19 jähriger, mit dem Mercedes SLK seines Vaters, die L 252 aus Oberelsaff kommend in Richtung Vettelschoß. Auf Regennasserfahrbahn musste er nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen und kam mit dem Mercedes in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit seinem Fahrzeug in die Schutzplanke. Der SLK war nur noch bedingt fahrbereit und wurde auf einem Parkplatz abgestellt. Am Morgen des 01.04.23 ließ der 19 jährige das Fahrzeug abschleppen. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde der Verkehrsunfall der Polizei Linz gemeldet. Die Polizei weißt daraufhin, dass die Meldung eines Verkehrsunfalls sofort zu erfolgen hat - da man sich sonst einer Verkehrsunfallflucht strafbar macht. Gegen den 19 jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

In der Zeit von Donnerstag den 30.03.23 bis Samstag den 01.04.23 wurde auf einem Firmengelände in Rheinbreitbach, im dortigen Maarweg, die Seitenscheibe eines BMW X1 eingeschlagen und das Lenkrad entwendet. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Linz entgegen: Tel: 02644-9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de

