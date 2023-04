Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Stadtbücherei und Verkehrsunfallflucht.

Betzdorf / Daaden (ots)

Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Durch eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei in der Decizer Straße in Betzdorf wurde am 31.03.2023 gegen 08:00Uhr ein Schaden einer Fensterscheibe festgestellt. Das Schadensbild dürfte für eine mutwillige Sachbeschädigung durch einen Tritt oder Schlag sprechen.

Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Die Tatzeit dürfte im Zeitraum von Donnerstag, 30.03.2023, 19:30Uhr und Freitag, 31.03.2023, 08:00Uhr liegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Die Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW am 31.03.2023 gegen 09:00Uhr die Landstraße 285 von Friedewald aus kommend in Richtung Daaden als ein ihr entgegenkommender schwarzer PKW, vermutlich BMW, nach einem zu vorigen Überholmanöver wieder auf seine Fahrspur einscherte. Dabei kollidierte dieser mit seinem linken Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel der Zeugin, welcher in der Folge des Zusammenstoßes abgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Auch hier bittet die Polizei Betzdorf um entsprechende Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell