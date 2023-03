POL-PDNR: Betzdorf - Auseinandersetzung in der Fußgängerzone durch Polizeikräfte "Innenstadtprävention" beendet

Bad Hönningen (ots) - Am Abend des Do., 30.03.23 fielen einer Streife der Polizeiinspektion Linz zwei Personen auf, welche in Bad Hönningen, Friedrich-Ebert Straße auf einer Parkbank saßen. Die beiden jeweils 33 jährigen Männer sind der Polizei hinreichend bekannt, sie wurden in der Vergangenheit bereits häufig im Zusammenhang mit diversen Straftaten auffällig. Die Polizeibeamten fanden unter der Parkbank eine größere Menge an verschreibungspflichtigen ...

