POL-PDNR: Einbruch in Schützenhaus Linz

Betzdorf (ots) - Die Polizei Betzdorf ermittelt derzeit in einer Sachbeschädigungsanzeige. Im Zeitraum 20.03. bis 24.03.2023 wurden auf einem Grundstück in der Straße Zur Klingelsbach in Betzdorf, zwei Bäume abgesägt und ein Maschendrahtzaun beschädigt. Hinweise auf den unbekannten Täter an den Polizeibezirksdienst Betzdorf unter 02741-926150. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion ...

