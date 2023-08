Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zehnjähriger bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich, da er ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße lief, war ein zehn Jahre alter Junge am Sonntag (30.07.2023) gegen 17.50 Uhr in der Schwabenstraße in Schönaich in einen Unfall verwickelt. Der Junge wollte auf Höhe einer Bushaltestelle die Straße überqueren und soll hinter einem am Fahrbahnrand geparkten PKW hervor gelaufen sein. Ein aus Richtung Große Gasse kommender 61 Jahre alter Renault-Fahrer konnte das Kind vermutlich nicht rechtzeitig erkennen. Der Mann führte noch eine Gefahrenbremsung durch und versuchte auszuweichen. Er konnte einen Unfall jedoch nicht verhindern. Der Junge wurde vom PKW erfasst und stürzte anschließend auf die Straße. Der verletzte Zehnjährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro am Renault.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell