Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montag 07.30 Uhr suchten noch unbekannte Täter ein Geschäft in der Friedhofstraße in Hirschlanden auf und brachen über eine Hintertür ein. Über die aufgehebelte Tür gelangten sie in die Postfiliale, die in das Geschäft integriert ist. Ob aus der Filiale etwas gestohlen wurde, steht derzeit abschließend noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4652-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

