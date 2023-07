Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: BMW-Lenker liefert sich unter Drogeneinfluss Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (30.07.2023) gegen 23:40 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz in der Sedanstraße in Sersheim einen 49-jährigen BMW-Lenker kontrollieren und ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Hierzu schalteten sie das Blaulicht und die Anhaltezeichen des Streifenwagens ein. Diese ignorierte der 49-Jährige zunächst und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nachdem er in der Bahnhofstraße sein Fahrzeug abbremste und den Anschein erweckte anzuhalten, beschleunigte er seinen BMW wieder und versuchte über die Straßen "Zur Schießmauer", Goethestraße und Reichstraße zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In der Ludwigsstraße fuhr der 49-Jährige, aufgrund einer eingerichteten Baustelle, auf den Gehweg und versuchte die Baustelle zu umfahren. Hierbei blieb er mit seinem BMW an einem Bauzaun hängen, es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der 49-Jährige konnte seine Flucht jedoch fortsetzen. Nachdem die Streifenwagenbesatzung den BMW aus den Augen verlor, konnten sie im Rahmen der Fahndung den mittlerweile geparkten und beschädigten BMW in der Bahnhofstraße feststellen. Ebenso stellten die Beamten kurze Zeit später den 49-Jährigen unweit des geparkten BMW in der Bahnhofstraße zu Fuß fest und konnten ihn vorläufig festnehmen. Der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende 49-Jährige wurde auf das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell