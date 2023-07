Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: 36-Jähriger nach Einbruchsversuch in Einkaufsmarkt vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger konnte am Montagmorgen (31.07.2023) vorläufig festgenommen werden, nachdem er versucht haben soll in einen Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße in Kleinglattbach einzubrechen. Der 36-Jährige soll gegen 00:50 Uhr mehrfach versucht haben, eine Eingangstüre sowie ein Fenster des Einkaufsmarktes gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch misslang. Nachdem sowohl die Türe als auch das Fenster stark beschädigt worden waren und hierdurch der Alarm auslöst wurde, flüchtete der Täter zunächst unerkannt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz den 36-Jährigen sowie einen weiteren 38-jähriger Begleiter am Bahnhof Vaihingen an der Enz fest. Die beiden Männer, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten beim 36-jährigen Tatverdächtigen in seiner mitgeführten Sporttasche das mutmaßlich Einbruchswerk fest. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Hierbei beleidigte der 38-Jährige die Einsatzkräfte. Die Männer wurde im Anschluss auf das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Der 36-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

