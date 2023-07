Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen, sind das Ergebnis eines Wohnungsbrandes in der Albertus-Magnus-Straße in Ramtel von Sonntagabend (30.07.2023). Ursächlich dürfte eine Kerze gewesen sein, die in einer Wohnung wohl unbeaufsichtigt brannte. Ein 24-Jähriger, der sich allein in der betreffenden Wohnung befand, wurde gegen 18.45 Uhr auf den Rauchmelder aufmerksam, der zu piepsen begonnen hatte. Er entdeckte dann ein Feuer in einem Schlafzimmer und versuchte dieses zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er nach draußen. Zeitgleich bemerkte ein weiterer Hausbewohner Rauch und kurz darauf auch Flammen, die aus einem der Fenster der betreffenden Wohnung herausloderten. Der Mann alarmierte alle im Haus anwesenden Personen, die das Haus hierauf verließen. Bei Feuerwehr und Polizei gingen derweil mehrere Notrufe aus der Nachbarschaft ein. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten hierauf mit einem Großaufgebot aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zügig. Der Rettungsdienst musste sich um den 24-Jährigen und einen weiteren 34 Jahre alten Hausbewohner kümmern, der vermutlich von außen versucht hatte, mit einem Gartenschlauch zu löschen. Diese beiden hatten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie konnten nach einer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Die betreffende Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der 24-Jährige und seine ebenfalls in der Wohnung lebende 49 Jahre alte Mutter kamen anderweitig unter. Die restlichen Wohnungen blieben bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell