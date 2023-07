Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Teure Spritztour einer Minderjährigen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 03:20 Uhr in Leonberg ein Verkehrsunfall mit anschließender fußläufiger Flucht. Die weibliche 17-jährige startete vermutlich ohne Erlaubnis der Eltern mit deren VW Polo im Ortsteil Silberberg und fuhr in Richtung Ezach, wo das Fahrzeug schlussendlich unfallbedingt in der Geislinger Straße zum Stehen kommt, nachdem dieses mit einem geparkten Peugeot kollidierte. Die Jugendliche flüchtete daraufhin zu Fuß. Durch die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Leonberg konnte die leicht verletzte Fahrerin schließlich angetroffen werden. Sie war zum Zeitpunkt des Unfalles nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während Ihrer Fahrt beschädigte sie außerdem einen Skoda im Bereich der Kreuzung Wasserbachstraße/Elsterweg, sowie ein weiteres Fahrzeug (Ford) in der Geislinger Straße. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Zeugen oder weiterer Geschädigte werden gebeten sich beim zuständigen Polizeirevier Leonberg zu melden: 07152 6050.

