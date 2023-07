Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Defekte Ampelanlage nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.07.2023) um 01:18 Uhr befuhr der 23-jährige Lenker eines Honda CRX die Rudolf-Diesel-Straße von der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei regennasser Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam im Kreuzungsbereich zur Käsbrünnlestraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast. Durch den Aufprall zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Ampel war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr funktionsfähig. Der technische Dienst der Stadt Sindelfingen wurde verständigt und kam für die Reparatur der Ampel an die Unfallstelle. Der Honda CRX war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 25.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, setzen sich bitte mit der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer: 0711 68690 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vd@polizei.bwl.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell