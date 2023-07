Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Ausgebrochene Kuhherde

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (29.07.2023) wurde um 02:07 Uhr im Bereich der Schlossruine Mauren eine auf der Fahrbahn stehende Kuhherde gemeldet. Die Herde von circa 11 Kühen konnte durch die Polizeistreife in der Nähe des Ehninger Sportplatzes festgestellt werden. Danach teilte sich die Kuhherde und die Kühe liefen in geordneten Gruppen über die Felder. Nachdem die Halterin über den Umstand informiert wurde, kam sie mit mehreren Helfern vor Ort. Zusammen mit der Polizei konnten alle Kühe wohlbehalten in das ursprüngliche Gehege unterhalb des Klärwerks Würmsprung im Bereich Altdorf / Hildrizhausen zurückbegleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell