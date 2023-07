Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 - Leonberg: Sattelzug umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (28.07.2023) gegen 17:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Sattelzug, bestehend aus einer Sattelzugmaschine (Mercedes-Benz/Actros) und einem Sattelauflieger (Meierling), die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. An der Anschlussstelle Leonberg-West wollte dieser von der Autobahn abfahren. Im Abfahrtsbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen ab, geriet beim Gegenlenken ins Schlingern, rammte einen solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeiger und kippte nach circa 300 Metern um. Der Sattelzug kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Hierbei verlor dieser seine geladenen schwarzen Glassteine, welche sich über den gesamten Abfahrtsbereich verteilten. Der Fahrer des Lkw`s wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstanden neben der verteilten Lkw-Ladung auch Flurschäden am Grünstreifen, mehrere Schäden an Verkehrseinrichtungen sowie Verunreinigungen durch auslaufende Betriebsstoffe sowohl auf der Fahrbahn als auch im Grünstreifen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Sattelzugs und zur Reinigung der Fahrbahn mussten zwei von drei Fahrstreifen inklusive der Abfahrt gesperrt werden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden und war am frühen Samstagmorgen um 01.45 Uhr abgeschlossen. Währenddessen kam es insbesondere in den frühen Abendstunden zu einem Rückstau von zeitweise bis zu zehn Kilometern. Bei den Einsatzmaßnahmen waren starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei sowie der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg vor Ort. Zudem war ein Vertreter des Umweltamts für den Landkreis Böblingen aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe vor Ort.

