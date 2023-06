Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230626.2 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Kiel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Kirchhofallee in Kiel zu einer Raubtat. Zwei unbekannte männliche Personen sollen auf den Geschädigten eingeschlagen haben und ihm anschließend seine Geldbörse geraubt haben. Die Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 02:55 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Kirchhofallee stadteinwärts. Ein Radfahrer machte auf sich aufmerksam und zeigte den Beamtinnen und Beamten einen auf den Gehweg liegenden verletzten Mann. Dieser gab an, von zwei männlichen Personen geschlagen worden zu sein. Außerdem fiel ihm bei der Sachverhaltsaufnahme auf, dass seine Geldbörse fehlen würde.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Geschädigten in ein Kieler Krankenhaus.

Nach Angaben des Radfahrers, welcher die Auseinandersetzung selbst nicht gesehen habe, sollen zwei männliche Personen schnell von der Kirchhofallee in die Harmsstraße gelaufen sein. Die Personen sollen maximal 18 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Sie seien schlank und mittelgroß gewesen. Ob die Personen mit der Tat in Verbindung stehen, kann zurzeit nicht gesagt werden.

Das Kommissariat 13 der Kieler Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell