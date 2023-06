Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230625.1 Kiel: Kieler Woche 2023 - Polizei zieht positive Bilanz

Kiel (ots)

Die Kieler Woche 2023 neigt sich dem Ende zu. Kurz vor der heute stattfindenden Licht- und Feuerwerkshow um 23:00 Uhr zieht die Polizei eine positive Bilanz.

Seit Freitag, 16.06.2023, 12:00 Uhr, bewältigten die Beamtinnen und Beamten 262 Einsätze auf den Veranstaltungsflächen der Kieler Woche (2022: 324). Herausragende Einsatzanlässe lagen nicht vor.

Mathias Engelmann, Leiter der Polizeidirektion Kiel, ist mit dem bisherigen Verlauf der Kieler Woche sehr zufrieden:

"Das größte Sommer- und Segelfestival Nordeuropas endet in wenigen Stunden. Hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft, zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, Medienvertreterinnen und -vertreter nahmen, neben einem Millionenpublikum, an der Kieler Woche teil. Gerade durch das fast durchweg gute Wetter und unser Glück, nicht von den heftigen Sommergewittern betroffen gewesen zu sein, zog es noch deutlich mehr Menschen als im vergangenen Jahr an die Kieler Förde. Und trotz des Aufeinandertreffens dieser Menschenmassen ist das Fest überwiegend friedlich und harmonisch verlaufen. Diesen erfreulichen Verlauf haben wir auch dem Verhalten unserer Bürgerinnen und Bürger zu verdanken. Zudem entspricht das gemeinsame Sicherheitskonzept der Landeshauptstadt Kiel und der Polizeidirektion Kiel - mit nur wenigen situationsbedingten Anpassungen - den tatsächlichen Anforderungen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel, der Berufsfeuerwehr und den Rettungsdiensten und allen anderen Partnern lobend erwähnen."

Auch in diesem Jahr besetzten Kräfte der Polizeidirektion Kiel mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Eutin die drei auf den Veranstaltungsflächen der Kieler Woche verteilten sogenannten "Mobilen Wachen". Diese waren Anlaufpunkt für die vielen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, denen gegenüber wir uns als moderne Bürgerpolizei präsentieren konnten. Den Beamtinnen und Beamten wurden hier nicht nur Ordnungswidrigkeiten und Straftaten gemeldet, sondern auch Fundsachen übergeben. Sie fungierten als Fremdenführer und gaben Auskünfte zu vielen polizeilichen und nicht polizeilichen Themen.

In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, nahm die Polizei insgesamt 82 Anzeigen wegen sogenannter Roheitsdelikte auf. Im Vergleich zum Jahr 2022 mit 63 Anzeigen gibt es hier einen leichten Anstieg. Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte verzeichneten die Beamtinnen und Beamten 7. (2022: 8).

78 Kieler Woche Besucher erhielten von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten einen Platzverweis und mussten die Veranstaltungsflächen verlassen (2022: 51).

Die Zahl der alkoholbedingten hilflosen Personen mit 31 ist im Vergleich zu 2022 mit 56 gesunken. Die Einsatzkräfte halfen allen angetroffenen Personen wieder auf die Beine, so dass keine Person die Nacht zu ihrer Sicherheit im Polizeigewahrsam verbringen musste (2022: 5).

Mitarbeiter der Stadt Kiel kontrollierten auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Polizei Kinder und Jugendliche auf der Kieler Woche. Diese Jugendschutzstreifen sprachen diese gezielt auf ihren Alkoholkonsum an. Besondere Auffälligkeiten im Vergleich zum Vorjahr gab es hier nicht.

Wir weisen abschließend ausdrücklich darauf hin, dass die oben genannten Zahlen vorläufig sind und sich durch spätere Anzeigen von Geschädigten noch leicht erhöhen können. Die Zahlen beziehen sich alle auf den Zeitraum von Freitag, 16.06.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 25.06 2023, 06:00 Uhr.

Eva Rechtien

