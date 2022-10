Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg-Nußbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Reifenstecher (31.10.2022)

Triberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag, auf der Ortsdurchfahrt "Sommerauer Straße", die Reifen von zwei geparkten Autos zerstochen. Der Täter zerstach an einem Opel und einem Citroen jeweils alle vier Reifen und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Beide Autos standen vor dem Anwesen Nummer 25. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell