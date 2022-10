Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert eine Schwer- und vier Leichtverletzte. (30.10.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten ist es am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim gekommen. Eine 54-jährige Skoda Roomster Fahrerin hielt, aus Richtung Donaueschingen kommend, bei stockendem Verkehr hinter einem VW Transporter an. Ein ihr nachfolgender 26-jähriger BMW Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Skoda auf und schob diesen auf den VW. Dabei erlitt die Skoda-Fahrerin schwere Verletzungen, zwei Mitfahrer leichte Verletzungen. Auch der 61-jährige Fahrer des VW Bus und der Unfallverursacher zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Die Unfallstelle blieb wegen der Bergung der Verletzten, wobei auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt war, und für die Unfallaufnahme rund drei Stunden komplett gesperrt.

