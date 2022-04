LPI-SHL: Simson nicht versichert

Schleusingen (ots) - Eine komplette Ampel einer Baustelle in der Fischbacher Straße in Schleusingen entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis Montag, 01:30 Uhr. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 03685 778-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

