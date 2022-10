Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, vermutlich in der Zeit zwischen 04 Uhr und 05 Uhr, ist ein derzeit noch unbekannter Täter in eine Gaststätte beziehungsweise eine Cafe-Bar in der Hauptstraße, schräg gegenüber der Engel Apotheke eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kletterte der Unbekannt mit Hilfe einer mitgebrachten Leiter an der Rückseite des Gebäudes zunächst auf ein Flachdach und gelangte von dort an ein Toilettenfenster der Gaststätte. Über das gewaltsam geöffnete Fenster drang der Einbrecher in die Gaststätte ein und machte sich an vorhandenen Spielautomaten zu schaffen. Mit erbeuteten Geldkassetten aus den zuvor aufgehebelten Automaten verließ der Eindringling die Gaststätte über den von ihm von innen aufgebrochenen Haupteingang des Gebäudes. Die von ihm geleerten Geldkassetten entsorgte der Täter in einem benachbarten, Richtung Dreifaltigkeitsbergstraße gelegenen Hinterhof eines Hotels. Auch die Leiter nahm der Täter wieder mit. Durch die Tat entstand an der Einrichtung, der Eingangstür und dem Fenster der Cafe-Bar Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Bei dem alleine agierenden Täter könnte es sich um eine männliche Person handeln, die zur Tatzeit mit einem Kapuzenshirt und einer Jogginghose bekleidet war. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Einbruch oder der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

