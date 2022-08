Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Mit abgebrochener Glasflasche angegriffen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr gerieten an der Straßenbahnhaltestelle Friedrichstraße im Mannheimer Stadtteil Almenhof zwei Personengruppen aneinander. Im Rahmen der Streitigkeiten zerbrach ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche und ging damit einen Angehörigen der anderen Gruppe an. Dieser erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, musste jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau (0621 83397-0) in Verbindung zu setzen.

