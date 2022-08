Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff verletzt

Heidelberg (ots)

Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten leistete am frühen Samstagmorgen gegen 02.25 Uhr ein 26-Jähriger aus Heidelberg auf dem Heidelberger Universitätsplatz. Nach einer vorausgegangenen Körperverletzung sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf griff er die Beamten jedoch in Form von Fußtritten und einem Schlag ins Gesicht tätlich an. Ein Beamter erlitt hierbei eine Schürfwunde im Gesicht. Auch gegen seine Fixierung setzte sich der 26-Jährige zur Wehr. Er durfte den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen und sieht nun einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs entgegen.

