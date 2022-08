Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr überholte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf der K4161 eine 54-jährige Frau in ihrem Ford. Beide Fahrzeuge waren von Heidelberg in Richtung Gaiberg unterwegs. Auf dem Gaiberger Weg in Richtung der "Drei-Eichen" setzte der unbekannte BMW-Fahrer auf der unübersichtlichen Strecke schließlich zum Überholen an, obwohl im Gegenverkehr ein silberner Kleinwagen entgegenkam. Da der BMW mit dem entgegenkommenden Kleinwagen zu kollidieren drohte, musste die Ford-Fahrerin eine Vollbremsung einlegen, sodass dieser zurück auf seine Fahrspur wechseln konnte. Der BMW mit Heidelberger Kennzeichen fuhr in der Folge unbeeindruckt weiter. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Bart, braungebrannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, der silberne Fahrer bzw. Fahrerin Kleinwagen sowie weitere Personen, welche durch das Verhalten BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell