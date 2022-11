POL-HR: Gemarkung Knüllwald: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Lokal Tatzeit: 17.11.2022, 18:00 Uhr bis 18.11.2022, 08:34 Uhr Einen Kasseneinsatz mit Bargeld stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Lokal in der Bahnhofstraße. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangs- Schiebetür und begaben sich anschließend in die Räumlichkeiten. Sie begaben sich offensichtlich gezielt zum Verkaufstresen und stahlen dort den ...

