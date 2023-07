Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannter überfällt Bankfiliale

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag (28.07.2023) gegen 12.20 Uhr überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Filiale eines Bankinstituts in der Stuttgarter Straße in Münchingen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ergaben bislang, dass der Täter zunächst am Hintereingang der bereits geschlossenen Filiale klingelte. Eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin öffnete hierauf die Tür und wurde von dem Unbekannten mit vorgehaltenem Messer bedroht. Der Täter forderte Geld und betrat anschließend gemeinsam mit der Frau die Filiale, in der sich eine weitere 30-jährige Mitarbeiterin befand. Während eine der beiden Frauen nun Geld aus dem Tresorraum holen musste, bedrohte er die andere weiterhin mit dem Messer. Nachdem die Frau das Bargeld in die von ihm mitgeführte Tasche gesteckt hatte, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Die beiden Mitarbeiterinnen lösten hierauf einen Überfallalarm aus. In der Folge führte eine größere Anzahl von Streifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen durch, die von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der Täter wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 185 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er trug ein schwarzes Basecap, eventuell mit Aufschrift, und eine große, schwarze Sonnenbrille. Darüber hinaus war er mit einer dunklen Sweatjacke bekleidet, deren Kragen er bis über seinen Mund gezogen hatte. Außerdem hatte er eine dunkle, enger geschnittene Jogginghose an. Bei der von ihm mitgeführten Tasche handelt es sich um eine sogenannte Mehrwegtragetasche, die es von unterschiedlichen Lebensmittelmärkten gibt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, und bittet diese, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

