POL-PPWP: Trunkenheitsdelikte

Trippstadt (ots) - Bereits am Dienstag, 06.06.2023 beging ein 36-jähriger Mann aus Ramstein-Miesenbach gleich mehrere Straftaten in kürzester Zeit. Gegen 20:54 Uhr entwendete er aus einem Vorzelt in der Straße Sägmühle Alkoholika, wo er von einem Zeugen beobachtet wurde. Gegen 21:05 Uhr entwendete er in der Straße Neuhof aus einem dort unverschlossenen PKW eine Geldbörse und ein Anwesen weiter ein Fahrrad aus der ...

mehr