Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Straftaten in kurzer Zeit begangen

Trippstadt (ots)

Bereits am Dienstag, 06.06.2023 beging ein 36-jähriger Mann aus Ramstein-Miesenbach gleich mehrere Straftaten in kürzester Zeit. Gegen 20:54 Uhr entwendete er aus einem Vorzelt in der Straße Sägmühle Alkoholika, wo er von einem Zeugen beobachtet wurde. Gegen 21:05 Uhr entwendete er in der Straße Neuhof aus einem dort unverschlossenen PKW eine Geldbörse und ein Anwesen weiter ein Fahrrad aus der Einfahrt des dortigen Anwesens. Bevor er mit diesem flüchten konnte, wurde er durch die Polizeibeamten gestellt. Das Fahrrad und die Geldbörse wurden ihren Eigentümern zurückgegeben. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Taschenmesser festgestellt, welches er an einer Kette befestigt um den Hals trug. Ihm wurde aufgrund seiner Alkoholisierung Blutprobe entnommen.|wey

