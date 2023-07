Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 45-Jähriger von unbekanntem Mann durch Faustschlag verletzt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein 45-Jähriger musste mit Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein noch unbekannter Tatverdächtiger ihm am Donnerstag gegen 18:45 Uhr in der Hans-Sachs-Straße in Leonberg einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte. Der 45-Jährige befand sich bei der Gartenarbeit, als er von dem Unbekannten angesprochen und aufgefordert wurde, eine angeblich noch offene Rechnung zu begleichen. Der 45-Jährige wies die Geldforderung zurück und erklärte, er werde die Polizei alarmieren. Daraufhin schlug der Unbekannte seinem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wobei sich der 45-Jährige eine blutende Wunde zuzog. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Friedhof, wo er in einen silbernen oder grauen Pkw mit mutmaßlich ausländischem Kennzeichen einstieg und anschließend wegfuhr. Der Angreifer wird als etwa 190 cm großer Mann von schmaler Statur beschrieben, der einen Dreitagebart gehabt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste der Angriff von mehreren Personen beobachtet worden sein, darunter auch einer Frau, die eventuell nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell