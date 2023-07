POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023 im nördlichen Kreisgebiet MK

Menden (ots) - Ein stark alkoholisierter 33-jähriger Mendener wurde in der Nacht zum Sonntag auf dem Heimweg niedergeschlagen und musste stationär im Krankenhaus versorgt werden. Er kann sich noch erinnern, dass er in der Nacht in der Gaststätte Dicke Baum einen Streit mit einem Unbekannten hatte. Später machte er sich allein auf den Heimweg. An einer Mauer in der Wilhelmstraße musste er sich kurz abstürzen, als er einen Schlag auf den Kopf bekommen habe. Er fiel in ...

