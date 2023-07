Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeworfen/ Umarmt und bestohlen/ Versuchter Einbruch

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Grüner Talstraße eine Scheibe eines Wintergartens eingeworfen.

Ein 52-jähriger Iserlohner wurde am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring völlig überraschend von einem Fremden umarmt. Der Unbekannte sagte von hinten kommend nur kurz "Hallo", umarmte ihn und ging weiter. Kurz darauf an der Kasse stellte der Iserlohner fest, dass seine Geldbörse gestohlen wurde. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine dunkle Haut, blonde, kurze Haare (Igelschnitt) und wirkte schlank und muskulös. Er wurde auf ein Alter zwischen 25 und 30 geschätzt. Der Bestohlene erstattete Anzeige bei der Polizei.

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde versucht, eine Schiebetür eines Geschäftes an der Mendener Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell