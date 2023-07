POL-MK: Mofa gestohlen

Kierspe (ots) - Im Verlauf der letzten Wochen versuchten Unbekannte offenbar in eine Firma an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Zeuginnen stellten am Dienstag Hebelmarken an der Firmentür fest. Die Täter scheiterten offenbar mit ihrem Vorhaben. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

