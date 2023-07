Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckereifiliale/Seniorin händigt Geld nach Schockanruf aus

Lüdenscheid (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Bäckereifiliale im Vogelberger Weg einzubrechen. Beim Aufbrechen der Tür lösten sie offenbar einen Alarm aus und flüchteten daraufhin. Die Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen. (schl)

Eine Seniorin aus Lüdenscheid erhielt am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, einen Anruf einer angeblichen Polizistin, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb nun inhaftiert sei. Damit die Tochter nun wieder auf freien Fuß kommen könne, sei eine Kaution im fünfstelligen Bereich notwendig, erklärte die falsche Polizistin. Nachdem die Seniorin der Zahlung einwilligte, übergab die Polizistin das Telefonat an einen angeblichen Richter. Dieser teilte der Geschädigten wiederum mit, dass ein Kurier unterwegs sei, um das Geld entgegen zu nehmen. Wenig später erschien ein ca. 30 Jahre alter und ca. 1.80m großer Mann mit Glatze an der Wohnanschrift der Seniorin im Ortsteil Buckelsfeld. Er nahm einen mittleren fünfstelligen Barbetrag in einer Papiertüte entgegen. Die Polizei warnt weiter vor solchen "Schockanrufen". Angerufene sollten stets misstrauisch sein, wenn ein Unbekannter am Telefon einen beunruhigenden oder dramatischen Sachverhalt - wie etwa einen Unfall eines Angehörigen - schildert und Geld und Verschwiegenheit fordert. Erfragen Sie eine Rückrufnummer und nehmen Sie selber umgehend Kontakt mit den Angehörigen auf. Im Zweifelsfall immer die Polizei informieren und eine Anzeige erstatten. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell