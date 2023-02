POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Göttschied - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots) - Am 14.02.2023 kam es im Zeitraum von 14:00 bis 15:00 Uhr in der Mittelbollenbacher Straße in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von Arbeitsgeräten. Während ein Landschaftspflegedienst Arbeiten im Garten eines Kunden ausführten, wurde eine orange-weiße Motorsäge und ein Klettergurt in der Einfahrt des Einfamilienhauses gelagert. Nachdem die ...

mehr