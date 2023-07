Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schützenfest-Rausch im Gewahrsam ausgeschlafen/ Einbruch in Wohnung eines Verstorbenen

Werdohl (ots)

Mit Veranstaltungsende um 03:10 Uhr kam es vor dem Schützenzelt in der Goethestraße am frühen Sonntagmorgen zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Mehrere Polizeibeamte trennten die streitenden Personen in der Folge. Ein 40-Jähriger aus Werdohl zeigte sich jedoch uneinsichtig und kam einem Platzverweis nicht nach. Er wurde durch Polizisten zu Boden gebracht. Dort wehrte er sich und konnte sich losreißen. Der Mann entfernte sich fußläufig. Noch auf der Goethestraße wurde der aggressive und alkoholisierte Mann durch weitere Einsatzkräfte angetroffen und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle schlug er einem Beamten gegen die Schulter. Durch die Polizeibeamten wurde zur Verhinderung eines weiteren Angriffs ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät (kurz DEIG, umgangssprachlich: "Taser") eingesetzt. Der 40-Jährige konnte in der Folge fixiert werden. Er verbrachte, nach vorsorglicher Untersuchung durch einen Rettungswagen und einen Notarzt, die weitere Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Unbekannte sind zwischen dem 14. und 21. Juni Am Graben in die Wohnung einer verstorbenen Person eingebrochen. Sie kletterten wahrscheinlich über eine Garage und durch ein offenes Fenster in der 1. Etage in den Flur des Mehrfamilienhauses, brachen die Wohnungstür auf und entwendeten Silberbesteck sowie vom Dachboden des Hauses einen Router. Bemerkt wurde der Einbruch erst am vergangenen Freitag. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell