Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit vollem Rucksack voller Lebensmittel geflüchtet/ Böller zerstört Türscheibe

Plettenberg (ots)

Zwei Männer wurden am Montag gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt an der Ziegelstraße beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt. Auf den Überwachungskameras beobachteten Mitarbeiter, wie die Männer in einer vermeintlich unbeobachteten Situation Artikel in einen Rucksack umfüllten. Mit dem wollten sie das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter fing sie ab und hielt sie fest. Beide rissen sich los und ließen den Rucksack zurück. Der Mitarbeiter verfolgte einen der beiden und informierte die Polizei über die Fluchtroute. Eine Polizeistreife konnte einen der Männer Im Steinkamp stoppen und fixieren. Der Mann sprach kein Deutsch und hatte keinen Ausweis bei sich. Bei der späteren Identitätsfeststellung kam heraus, dass der 27-jährige Mann aus Weißrussland zur Fahndung zwecks Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Festnahme an, um ein beschleunigtes Verfahren einzuleiten. Der Wert der gestohlenen Ware lag bei über 500 Euro. (cris)

In der Nacht zum Montag wurde vermutlich durch einen Böller die Glastür eines Fahrradgeschäftes an der Brauckstraße beschädigt. Als die Mitarbeiter am Morgen ankamen, fanden sie einen Scherbenhaufen und die Reste eines Knalllkörpers. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell