Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hehlerware im Pkw/ Taschendiebe gefilmt

Lüdenscheid (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle sind gestern Nachmittag in Lüdenscheid drei Männer aufgefallen, die offenbar gestohlene Ware transportierten. Die Polizei stoppte den Pkw gegen 14.30 Uhr auf der Umleitungsstrecke der A 45 an der L692. Der 40-jährige Fahrer zeigte betäubungsmitteltypische Anzeichen, weshalb ihm später auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Im Laderaum flogen alle möglichen Dinge herum, die sich die Polizeibeamten näher anschauten. Die Überprüfung der Rahmennummer eines auseinandergebauten Fahrrades ergab den ersten Treffer: Das Fahrrad wurde gestohlen und ist zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Wagen gründlicher durchsucht. Die Beamten entdeckten einen ebenfalls als gestohlen gemeldeten Elektroroller. Die drei Fahrzeuginsassen hatten hohe Geldsummen bei sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden alle drei Männer vorläufig festgenommen, der Pkw samt dem Warenhaus - darunter viele originalverpackte Artikel - sowie das Bargeld sichergestellt.

Einer 63-jährigen Lüdenscheiderin wurde am Montagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Heedfelder Straße die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen. Die Polizei sichtete Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die den Diebstahl festhielten: Sie zeigen, wie zwei etwa 20- bis 35-jährige Männer Kunden beobachten und ihr Opfer aussuchen: Einer der Männer stellt sich um 11.19 Uhr hinter die 63-Jährige und zieht ihr die Geldbörse aus der Tasche. Sein Begleiter hält Ausschau. Von alledem hat das Opfer überhaupt nichts mitbekommen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach Opfern Ausschau halten. Selten gibt es allerdings Aufnahmen der Tat und die Betroffenen bemerken erst an der Kasse, dass sie ohne Geld und Bankkarten dastehen. Wenn sie zu allem Überfluss auch noch die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt hatten, waren die Diebe wahrscheinlich längst damit am nächsten Geldautomaten, um noch ein zweites Mal abzukassieren. Im glücklicheren Fall findet irgendjemand die Geldbörse mitsamt Papieren in einem Mülleimer, so dass den Bestohlenen wenigstens die Rennerei zu Pass- und Straßenverkehrsämtern erspart bleibt.

Deshalb sollten Kunden Geldbörsen beim Einkaufen oder beim Besuch großer Veranstaltungen möglichst dicht am Körper tragen (zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, Brustbeuteln, Bauchtaschen etc.). Wird ein Diebstahl bemerkt, sollten Opfer umgehend ihre Bankkarten sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell