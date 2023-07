POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen

Werdohl (ots) - Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Burg sind zwischen Samstagnachmittag, 17:00 Uhr und Sonntagnachmittag, 17:00 Uhr durch unbekannte Täter drei Spiegelreflexkameras entwendet worden. Zutritt verschafften sich die Unbekannten, indem sie ein Fenster zerschlugen. Zuvor versuchten sie offenbar, das Schloss der Haustür aufzubohren, scheiterten aber hierbei. (schl) Rückfragen bitte an: ...

mehr