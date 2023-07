POL-MK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Halver (ots) - Ein 80-jähriger Halveraner ist auf den "Hallo-Papa"-Trick hereingefallen. Am Freitagnachmittag meldete sich ein Unbekannter per Messenger bei ihm. Er oder sie behauptete, er oder sie sei seine Tochter. Sie sei in Mexiko und brauche dringend Geld. Dass die eilige Echtzeit-Überweisung auf ein deutsches Konto gehen sollte, erregte nicht den Verdacht des Seniors. Er überwies eine hohe Summe. Erst danach telefonierte er mit der echten Tochter und der Schwindel ...

