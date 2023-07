POL-MK: Mit Kinderwagen gegen Pkw auf Gehweg

Menden (ots) - Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, einem 27-jährigen Mendener im Zuge des Schützenfests in Bösperde eine Glasfalsche auf den Kopf geschlagen. Zuvor war man verbal in einen Streit geraten. Der unbekannte männliche Täter wird als 1.75-1.80m groß, 23-24 Jahre alt und blond beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, weiße Schuhe und ein schwarzes Oberteil. Der Geschädigte kam ...

