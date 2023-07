POL-MK: Handtasche auf Pkw gestohlen

Nachrodt (ots) - In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Firma an der Altenaer Straße eingebrochen. Dort wendeten sie eine dreistellige Zahl von Drahtspulen. Zeugen beobachteten um 2.45 Uhr einen weißen Transporter mit rumänischem Kennzeichen und einen BMW, aus denen insgesamt fünf männliche Personen ausstiegen. Der Transporter wurde rückwärts in die Einfahrt gesetzt. Mögliche weitere Zeugen werden, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen ...

