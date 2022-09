PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Radfahrer in Eltville angefahren+++Bundesstraße bei Bad Schwalbach nach Unfall gesperrt+++Vollsperrung nach Unfall bei Niedernhausen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Radfahrer in Eltville angefahren,

Eltville, Weinhohle, Dienstag, 27.09.2022, 16:30 Uhr und Mittwoch, 28. September 2022, 08:00 Uhr

(wie) In Eltville wurden am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen Radfahrer von Autos angefahren und verletzt. Ein 81-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag mit einem Mercedes die Weinhohle in Richtung Rheingauer Straße. An der Kreuzung mit der Gutenbergstraße missachtete der Mann die Vorfahrt eines 33-Jährigen auf einem Mountainbike, der auf dem rot markierten Fahrradstreifen aus Richtung Walluf angefahren kam. Der 81-Jährige fuhr gegen das Rad und brachte es so zum Stürzen. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf 750 EUR.

Nur eine Querstraße weiter kam es am Mittwochmorgen zu einem fast gleichen Unfall an der Kreuzung Weinhohle/ Friedrichstraße. Auch hier missachtete eine 23-Jährige in einem BMW die Vorfahrt und fuhr so gegen einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen auf einem E-Bike. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

2. Bundesstraße bei Bad Schwalbach nach Unfall gesperrt, Bad Schwalbach, Bundesstraße 275, Dienstag, 27.09.2022, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall bei Bad Schwalbach musste die B 275 am Dienstagnachmittag für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Ein 60-Jähriger war mit einem BMW auf der B 275 zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kippte im Straßengraben auf die Seite, fiel dann aber wieder zurück auf die Räder. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt, das Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße zwischen dem Kreisel Roter Stein und Bad Schwalbach circa 50 Minuten voll gesperrt.

Autobahnpolizei

1. Vollsperrung nach Unfall bei Niedernhausen, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Dienstag, 27.09.2022, 15:20 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag musste die A 3 bei Niedernhausen nach einem Unfall gesperrt werden. Ein 30-Jähriger befuhr mit einem Opel die A 3 von Köln in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Niedernhausen kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Danach wurde der Opel über alle drei Fahrstreifen geschleudert und kam rechts im Graben zum Stehen. Hierbei wurde ein anderes Auto auf dem mittleren Fahrstreifen beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Einige Trümmerteile waren sogar auf die Gegenfahrbahn geflogen und wurden dort von der Autobahnpolizei entfernt. Aufgrund des Trümmerfeldes auf der Autobahn in Richtung Frankfurt musste die Fahrbahn dort voll gesperrt werden. Mithilfe der Autobahnmeisterei konnte gegen 16:00 Uhr die linke Spur wieder geöffnet werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über ein Promille an. Der Mann wurde festgenommen, musste eine Blutprobe abgegeben und konnte anschließend die Dienststelle ohne Führerschein wieder verlassen. Nach aufwändiger Reining der Fahrbahn mit einer Spezialmaschine, konnte die Autobahn gegen 17:45 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt.

