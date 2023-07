Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glasflasche auf den Kopf geschlagen

Menden (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, einem 27-jährigen Mendener im Zuge des Schützenfests in Bösperde eine Glasfalsche auf den Kopf geschlagen. Zuvor war man verbal in einen Streit geraten. Der unbekannte männliche Täter wird als 1.75-1.80m groß, 23-24 Jahre alt und blond beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, weiße Schuhe und ein schwarzes Oberteil. Der Geschädigte kam leicht verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

