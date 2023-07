Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Eingeschleuste Syrer abgesetzt

Löbau (ots)

03.07.2023 / 08:45 Uhr / Löbau

Unbekannte Schleuser haben am Morgen des 3. Juli 2023 auf dem Kundenparkplatz des Löbauer Kaufland Supermarktes fünf syrische Migranten abgesetzt.

Um 08:45 Uhr konnte die Bundespolizei die vier Männer im Alter zwischen 32 und 47 Jahren sowie einen 15-jährigen männlichen Jugendlichen aufgreifen. Die Syrer besitzen keine Dokumente, die die Einreise in das Bundesgebiet legitimieren und wurden in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen des Einschleusens von Ausländern und wegen der unerlaubten Einreise. Sie bittet um Hinweise zum Absetzen der Personen aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 03586 / 76020 und erhofft sich so weitere Ermittlungsansätze. Die Migranten befinden sich noch auf der Dienststelle. Die Bearbeitung dauert an.

