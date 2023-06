Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann wurde mit vier Haftbefehlen gesucht

Bernstadt (ots)

Korrekturmeldung: Es handelt sich nicht um einen Straftäter. Der Gesuchte hatte mehrere Bußgelder aus vier Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht bezahlt.

Gleich mit vier Haftbefehlen suchte die Justiz einen Mann, der am 26. Juni 2023 der Bundespolizei ins Fahndungsnetz ging.

Der 26-jährige Deutsche wurde durch die Beamten um 19:20 Uhr in Bernstadt kontrolliert. Laut Fahndungsbestand hatte er mehrere Bußgelder nicht bezahlt und muss nun eine Erzwingungshaft von insgesamt 105 Tagen verbüßen. Durch die sofortige Zahlung der nunmehr insgesamt 4.688,32 Euro hätte er dies noch abwenden können. Er konnte den Betrag nicht aufbringen und wurde noch am Abend in die JVA Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell